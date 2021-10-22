Нерабочие дни и QR-коды: Чем заняться уральцам с 30 октября по 7 ноября

В Свердловской области, как и в большинстве регионов России, вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Как провести эти дни на Среднем Урале и как на досуг повлияют новые ограничения?

С 30 октября в регионе заработают зоны, свободные от COVID-19. Это значит, что в театры, кинотеатры, выставочные пространства и спортивные сооружения пустят только с QR-кодом. Торговым центрам, общепиту, предприятиям сферы услуг рекомендовано проверять документ на входе в заведение. В нерабочие дни эти места не закроют. Также можно будет свободно гулять в парках.

Общественный транспорт будет работать, но, как сказал заместитель губернатора Павел Креков на брифинге оперштаба, в нем усилятся проверки масочного режима.

Все лечебные заведения будут принимать пациентов в полном объеме. Пункты вакцинации, которые существуют на сегодняшний день, тоже не будут прекращать деятельность. По словам Павла Кракова, планируется открыть дополнительные пункты в этот период. Кстати, попасть на вакцинацию в ТЦ, где будет установлена зона COVID-Free, будет можно: для этого там обустроят специальные маршруты.

В детских садах будут организованы дежурные группы. У школьников нерабочие дни совпадут с осенними каникулами. Продлевать их не планируют. Некоторые колледжи также отправят студентов на каникулы. Вузам это будет рекомендовано сделать.

Культурные мероприятия отменять не планируется. Как следует из сообщения департамента информационной политики администрации Екатеринбурга, в столице Среднего Урала запланированы театральные представления, выставки, концерты, ярмарка фермерской продукции.

Ограничений на въезд и выезд из региона также не будет.

На сегодняшний день в области привито 1,4 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо два миллиона привитых. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 619 случаев коронавируса. Это очередной антирекорд заболеваемости. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 151 334. Выписано 412 человек. Всего с болезнью справилось 137 789 свердловчан. Погибло еще 22 человека. Всего жертвами болезни стали 7193 человека.

Кстати

"РГ"-Урал провела мини-опрос в своих соцсетях, оказалось, что большинство участников в нерабочие дни собираются трудиться. Значительно меньше подписчиков на этот период запланировало отпуск.