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22.10.2021 12:50
Рубрика: Общество

Нерабочие дни и QR-коды: Чем заняться уральцам с 30 октября по 7 ноября

Текст: Юлия Мякишева
В Свердловской области, как и в большинстве регионов России, вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Как провести эти дни на Среднем Урале и как на досуг повлияют новые ограничения?

С 30 октября в регионе заработают зоны, свободные от COVID-19. Это значит, что в театры, кинотеатры, выставочные пространства и спортивные сооружения пустят только с QR-кодом. Торговым центрам, общепиту, предприятиям сферы услуг рекомендовано проверять документ на входе в заведение. В нерабочие дни эти места не закроют. Также можно будет свободно гулять в парках.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Общественный транспорт будет работать, но, как сказал заместитель губернатора Павел Креков на брифинге оперштаба, в нем усилятся проверки масочного режима.

Все лечебные заведения будут принимать пациентов в полном объеме. Пункты вакцинации, которые существуют на сегодняшний день, тоже не будут прекращать деятельность. По словам Павла Кракова, планируется открыть дополнительные пункты в этот период. Кстати, попасть на вакцинацию в ТЦ, где будет установлена зона COVID-Free, будет можно: для этого там обустроят специальные маршруты.

В детских садах будут организованы дежурные группы. У школьников нерабочие дни совпадут с осенними каникулами. Продлевать их не планируют. Некоторые колледжи также отправят студентов на каникулы. Вузам это будет рекомендовано сделать.

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Культурные мероприятия отменять не планируется. Как следует из сообщения департамента информационной политики администрации Екатеринбурга, в столице Среднего Урала запланированы театральные представления, выставки, концерты, ярмарка фермерской продукции.

Ограничений на въезд и выезд из региона также не будет.

На сегодняшний день в области привито 1,4 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо два миллиона привитых. По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 619 случаев коронавируса. Это очередной антирекорд заболеваемости. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 151 334. Выписано 412 человек. Всего с болезнью справилось 137 789 свердловчан. Погибло еще 22 человека. Всего жертвами болезни стали 7193 человека.

Кстати

"РГ"-Урал провела мини-опрос в своих соцсетях, оказалось, что большинство участников в нерабочие дни собираются трудиться. Значительно меньше подписчиков на этот период запланировало отпуск.

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