У спасшихся от медведя тюменских рыбаков нашли нелегальное ружье

Стали появляться новые подробности трагической истории с рыбаками в заказнике регионального значения "Поваровский" в Уватском районе, где 19 октября на людей напал медведь. Напомним, один человек погиб, второй был ранен, третий не пострадал и смог доставить товарища на моторной лодке в село Алымка, где их ждала помощь.

Как сообщает госохотдепартамент Тюменской области, в лодке так называемых рыбаков полицейские нашли гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. Поздним вечером во вторник правоохранители и госинспектор не смогли как следует осмотреть место происшествия, а утром недалеко от берега реки Иртыш обнаружили тело погибшего и застреленную медведицу.

- В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога, рядом с которой - следы крови и множество гильз, - пишет пресс-служба ведомства.

Отметим, что в первые часы после публикации сообщения о нападении медведя на людей пользователи соцсетей выражали глубокие соболезнования семье погибшего и поддерживали раненого 23-летнего парня, мастера спорта России по боксу, который отбился от хищника с помощью ножа. На официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Федерации бокса Тюменской области заявлено, что хотя спортсмен получил тяжелые травмы, его жизни ничего не угрожает.

Но теперь отношение к этой истории неоднозначное, а у многих прямо противоположное. Пока идет доследственная проверка, народ окрестил троицу браконьерами со стажем - мол, мужчины знали, куда шли, и специально выманивали зверя выстрелами из берлоги.