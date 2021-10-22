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22.10.2021 15:04
Рубрика: Культура

В Челябинске стартует музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета

Текст: Наталья Лебедева
В пятницу в Челябинске открывается IV Международный музыкальный фестиваль на Южном Урале под руководством альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Когда фестиваль только начинался в 2018 году, он охватывал всего две концертные площадки: Челябинск и Магнитогорск. Сегодня география музыкального праздника стала гораздо шире. Публику ожидает звездный состав участников: актер театра и кино Андрей Мерзликин (художественное слово), оперная дива Ольга Кульчинская (сопрано), виртуозный гитарист Артем Дервоед, феноменальный гобоист Алексей Уткин и многие другие. Сам маэстро примет участие в концертах и в качестве дирижера, и в качестве солиста.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории
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На филармоническую сцену поднимутся сразу несколько оркестровых коллективов: лауреат премии "Грэмми", камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Южно-Уральский симфонический оркестр.

Откроет фестиваль концерт в Челябинской филармонии. В программе вечера прозвучат сочинения Моцарта, Сальери и Свиридова. Во втором отделении зрителей ждет музыкально-литературное действо "Черный человек" на стихи Сергея Есенина и музыку Стравинского, Бартока, Чайковского и Шнитке, где в роли чтеца выступит Андрей Мерзликин. 23 и 24 октября фестиваль встретят слушатели Сатки и Троицка, для которых выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством маэстро Башмета.

Гала-концерт закрытия фестиваля пройдет в Челябинске 25 октября. Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" подарят гостям филармонического зала имени Прокофьева филигранное исполнение самых красивых серенад, написанных композиторами разных стран и эпох. Публика услышит серенады Моцарта, Дворжака, Шуберта, Серенаду для гитары и струнных современного британского композитора Малкольма Арнольда и знаменитую до-мажорную Серенаду Чайковского.

Кстати

25 октября Юрий Башмет и Детская филармония Южного Урала подпишут соглашение о сотрудничестве и создании Образовательного центра маэстро Башмета на Южном Урале. Центр появится в рамках федерального проекта "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" при поддержке Фонда Президентских Грантов.

- Это значит, что мы сможем приглашать звезд академической музыки, именитых музыкантов и преподавателей для проведения мастер-классов, открытых уроков и творческих школ, проводить прослушивания и просмотры талантливых ребят, в том числе во Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр", - прокомментировал создание в Челябинске образовательного центра для талантливых детей Юрий Башмет.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Персона: Юрий Башмет

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