Reuters: В США испытание гиперзвукового оружия закончилось неудачей

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу в четверг, когда вышла из строя ракета-носитель с гиперзвуковым оружием, сообщили Reuters источники, информированные о результатах испытаний.

По словам двух источников, во время испытаний планировалось проверить гиперзвуковой летательный аппарат который запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигает цели со скоростью 6200 километров в час, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

От предыдущих образцов он отличается тем, что в нем задействована технология принудительного сжатия поступающего воздуха, чтобы обеспечить устойчивый полет аппарата на гиперзвуковых скоростях.

Соединенные Штаты и ведущие мировые державы в последние годы ускорили темпы создания гиперзвукового оружия следующего поколения, которое лишает противников времени на ответ и традиционных механизмов поражения.

Президент США Джо Байден 20 октября выразил обеспокоенность в связи с китайскими гиперзвуковыми ракетами через несколько дней после сообщения Financial Times о том, что Пекин якобы испытал гиперзвуковое планирующее оружие, способное нести ядерный заряд. Министерство иностранных дел Китая опровергло это сообщение.