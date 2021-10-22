Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа

Власти Молдавии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в связи с дефицитом газа. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

По его данным, решение было принято на чрезвычайном заседании молдавского парламента. За введение режима ЧП, который будет действовать с 22 октября по 20 ноября, проголосовали 55 депутатов из 101.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила о том, что в текущем месяце дефицит газа в Молдавии составил 16 млн кубометров. "Необходимый объем газа на октябрь покрывается только на 67%", - отметила она.