"РФ не хочет конфронтации": иностранные участники "Валдая" о встрече с Путиным

Ричард Саква, профессор российской и европейской политики Кентского университета (Великобритания):

- Выступление Владимира Путина и последовавшая затем дискуссия подтвердили, что у России есть четкие взгляды на важнейшие вопросы мировой политики, которая на наших глазах претерпевает стремительные метаморфозы. Речь российского президента была очень энергичной. Я спросил Путина о его личных взглядах на вопросы изменения климата. Лично мне показалось чрезвычайно интересным, что он отдельно сделал акцент на антропогенном факторе - на моей памяти это впервые. Вообще нынешнее заседание "Валдая" пришлось на очередной виток осложнения в отношениях между Россией и НАТО, которые переживают острый кризис. Меня такое развитие событий очень удручает. К сожалению, за последние 30 лет Европа, США и РФ так и не пришли к созданию такой системы безопасности, которая была бы приемлема для всех игроков. Я не устаю повторять, что Россия и Запад, на мой взгляд, вступили во вторую "холодную войну". Для меня это настоящая трагедия. Но что интересно: здесь, на Валдайских дискуссиях, между нашими экспертами не было никакой напряженности, не звучало ни малейшей агрессии - это очень хороший признак. Думаю, это была в принципе одна из лучших встреч здесь, в Сочи. Общение показало, что российская власть на самом деле не хочет конфронтации, - хотя эта точка зрения и не слишком популярна на Западе. Недаром Путин подтвердил, что Москва готова к саммиту лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Для меня это очень важно.

Петр Дуткевич, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада):

- Встреча с президентом РФ этой Валдайской сессии продолжалась больше трех часов. Ближе к концу мы уже выглядели утомленными, а он - нет! На мой взгляд, разговор вышел невероятно динамичным. Путин озвучил очень много важных тезисов в сфере как внутренней, так и внешней политики. Среди них - проблемы бедности и социального неравенства, к которым он обращался несколько раз, мировые цены на энергоносители, ситуация в Афганистане. Думаю, высказывания Владимира Путина по этим сюжетам в ближайшие дни станут предметом живейшего обсуждения и разнообразных оценок в экспертном сообществе. Что лично мне показалось особенно примечательным? Наверное, тот факт, что выступление главы РФ получилось своего рода синтезом твердой позиции по отношению к внешнему миру и довольно мягкой с точки зрения взгляда на внутриполитическую ситуацию в стране.

Александр Рар, политолог, научный директор Германо-российского форума (ФРГ):

- Мое общее впечатление таково, что у нас сложилась уже традиционная клубная атмосфера, и президенту РФ она нравится - это тоже крайне важно наряду с собственно политическим содержанием сессии. На мой взгляд, Владимир Путин произнес очень нестандартную речь: он не просто расставил акценты для нашей дискуссии, но основательно углубился в проблему конфликта цивилизаций. А главное - не побоялся поставить эти вопросы предельно остро, не обижая Запад, но в то же время подчеркивая российскую позицию. Его речь можно назвать своего рода "манифестом" российских ценностей, которые отличаются от ценностей либеральной Европы. Важно, что в ходе последующей дискуссии абсолютно у всех желающих была возможность задать вопросы, которые их волнуют. В том числе свои вопросы российскому президенту активно задавали американцы. Главное, что глава РФ обозначил те точки соприкосновения, где возможен диалог с Западом, где можно выйти на какие-то новые формы сотрудничества. Прежде всего, речь идет о "зеленой" экономике. Таким образом, Путин через площадку "Валдая" вновь адресовал Западу важные сигналы. В отношении конкретно Германии он высказался достаточно осторожно, поскольку пока не известно, какую политику будет проводить новое немецкое правительство, которое еще не сформировано. В любом случае Москва надеется на продолжение энергетического альянса и, со своей стороны, демонстрирует заинтересованность в европейском рынке. Подводя итоги, можно сказать, что беседа получилась интеллектуально насыщенной, с глубокой аналитикой и продуманными ответами, в которых президент РФ показал себя очень информированным человеком. При этом не обошлось без шуток и юмора. Он словно похлопал "валдайцев" по плечу и дал понять, что продолжение следует.