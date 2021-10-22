Росреестр продолжит оказывать услуги в период нерабочих дней

Росреестр будет оказывать госуслуги и в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Работа МФЦ, через которые обычно ведется прием документов, может быть приостановлена по решению региональных властей. Однако все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте Росреестра будут доступны пользователям. Обработка этих запросов также будет идти в обычном режиме.

В личном кабинете можно подать документы на кадастровый учет или госрегистрацию прав, отправить заявление на исправление технической или реестровой ошибки в сведениях о недвижимости, оставить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Выписку из ЕГРН можно также получить с помощью сервиса на сайте Федеральной кадастровой палаты и через портал госуслуг.