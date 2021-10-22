Россияне назвали основную причину увольнения на испытательном сроке

Почти треть россиян прекращали работу во время испытательного срока, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Как показал опрос, 24% россиян уходили с работы в период испытательного срока по своей инициативе. Чаще всего это связано с несоответствием реальных условий тому, что было обещано на собеседовании. О том, что приходилось увольняться по инициативе работодателя, рассказали 7% респондентов.

Никогда не расторгали трудовой договор в первые месяцы работы 61% россиян, а 7% сказали, что не сталкивались с испытательным сроком при трудоустройстве. В опросе, как сообщает RT со ссылкой на исследование, приняли участие 1600 россиян, имеющих опыт работы, а также более тысячи менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Ранее в ходе опроса большинство россиян признались, что во время работы отвлекаются на посторонние дела. При этом некоторые отметили, что прокрастинация мешает им выполнять обязанности и приходится задерживаться после окончания рабочего дня.