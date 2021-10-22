Российские кинематографисты прокомментировали инцидент с Болдуином

Искусство - вещь небезопасная. Только недавно случился трагический инцидент в Большом театре, когда сотрудника придавило массивной декорацией. И что греха таить - от подобных случайностей никто не застрахован. Например, в 2018 году на съемках фильма "Ильинский рубеж" Вадима Шмелева, он же "Подольские курсанты", каскадера раздавило танком.

Обозреватель "РГ" попросила тех, кто имеет самое непосредственное отношение к съемочному процессу в нашей стране, высказаться по поводу инцидента, который случился в США и всколыхнул весь мир. А именно - на съемках фильма-вестерна Rust актер Алек Болдуин воспользовался реквизиторским пистолетом. Пуля или осколки задели членов съемочной группы. В результате оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и скончалась, а режиссер Джоэл Соуса находился в критическом состоянии.

Евгений Голиков, оружейник и пиротехник киноконцерна "Мосфильм", одна из последних работ - военный фильм "Первый "Оскар" режиссера Сергея Мокрицкого:

- У нас в кинопроизводстве мы не работаем с боевым оружием. Всегда все под контролем, и техника безопасности на площадке - в первую очередь. Нельзя направлять оружие ни на камеры, ни на людей - все "работает" в сторону. Более того, оружие для кинопроизводства создано таким образом, что боевой патрон туда не вставить. Мы работаем с оружием "Мосфильма", для киносъемок оно подготовлено специально. Нельзя с улицы взять у кого-то его и принести.

В кинопроизводстве есть пиротехники, которые отвечают за спецэффекты, и есть оружейники - их дело - оружейная часть. На оружейников уже не учатся. Раньше было обучение на "Мосфильме", потом шло распределение. Те, кто отучились, имеют специальный допуск.

По поводу работы на площадке кинозвезд - в любом случае определяется актерская составляющая - то, что нужно для кадра. И, прежде чем дать артисту в руки оружие, проводится специальный инструктаж: как обращаться с оружием, куда можно целиться, а куда нельзя - например - в животных и людей. Далее выставляются рамки безопасности, определяется направление и снимается сюжет. Тот человек, который работает с оружием в кадре, подписывает специальную бумагу. Но, как правило, получил оружие перед "мотором", отработали, и тут же его забираем.

В случае с Болдуином, мне кажется, кто-то подставил кого-то, и все. Я не понимаю, какое оружие у них на съемочной площадке и какая система. Но у нас - только охолощенное оружие, прошедшее специальный допуск.

Сергей Щеглов, генеральный продюсер компании "Триикс-медиа", которая известна фильмами и сериалами, как военными, так и сделанными в жанре боевиков, такими, как "Ржев", "Литейный", "Условный мент", "Ленинград 46", "Крепкие орешки", сейчас готовится к выходу фильм "Небо" и другим:

- Никогда на площадке в России не может быть боевого оружия. Оно все охолощенное. Даже если кто-то вставит боевой патрон, он не выстрелит. В России - самые жесткие требования к оружию на съемках фильмов. Гораздо жестче, чем в Европе и Америке. Поэтому в работе либо мы применяем охолощенное оружие, либо нестреляющие макеты. Потом в компьютерной графике дорисовываем все, что нужно. Другого орудия и боевых патронов не может быть по определению. Если мы хотим снять боевые действия, то договариваемся с Министерством обороны, едем на полигон, где стреляют профессиональные солдаты, и сами стоим за линией огня.

Никогда актер, условно говоря, Михаил Пореченков, который часто играет военных, и никакой другой не может прикоснуться к боевому оружию. За это отвечают директор съемочной группы и пиротехник. Почти во всех фильмах, которые мы снимаем, есть сцены с оружием, и мы внимательно следим за тем, как они снимаются.

Что касается ситуации с Алеком Болдуином, мне кажется, что ему в руки дали что-то неисправное. Что-то вылетело из ствола, или часть оружия отвалилась и попало рикошетом. Тут либо была неисправность, либо специально кто-то это сделал. Актер тут ни при чем. Что актеру дают в руки, из того он стреляет. Но актеру оружие должен дать в руки пиротехник. И никто другой. Это специальная профессия, люди ей учатся.