РПЦ не планирует закрывать храмы в нерабочие дни в ноябре

Он заметил, что с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах остаются неизменными, не принимались решения об их ослаблении. "Новых решений не требуется. Сейчас будем более внимательно следить за соблюдением, например, масочного режима", - сказал епископ Савва.

Он вновь повторил, что храмам предписано допускать на службы людей только в масках, за этим должны следить дежурные. Как и в самом начале пандемии, сотрудникам храма и волонтерам предписано носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены".

Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования". Кроме того, веден строгий режим проветривания храмов, их уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами.

Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов, подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении) и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью".