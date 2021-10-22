Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве

Уже совсем скоро Москва может достичь пиковых значений по коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, два осенних месяца - сентябрь и октябрь - столица прожила практически без ограничений. "Но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает большую синергию, - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Мы видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний".

Собянин подчеркнул, что уже в конце этой недели - начале следующей Москва выйдет на пиковые значения по коронавирусу - рекордные с начала пандемии.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.