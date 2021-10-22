Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.10.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, где будут производить фары обновленной Lada Vesta

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Обновленная Lada Vesta, обозначаемая приставкой FL (facelift), получит полностью новые блок-фары и фонари - их производителем и поставщиком выступит ООО "Автосвет", город Димитровград Ульяновской области. Фирма сообщила, что почти готова к выпуску новой светотехники - в начале октября на завод прибыла оснастка именно под этот проект.

Фото: www.лада.онлайн
Lada Vesta лишилась балки в бампере. Пользователи негодуют

Сборочную линию изготовила индийская фирма, в настоящее время ее специалисты занимаются монтажом оснастки на мощностях димитровградского завода.

"Совместными усилиями сотрудников двух компаний проведены распаковка, осмотр и подготовка оснастки к литью изделий светотехники. Сейчас представители фирмы-партнера участвуют в запуске пресс-форм на литьевых машинах, отладке технологических режимов", - заявили в пресс-службе "Автосвета".

Пусконаладка линии запланирована на ноябрь-декабрь, затем стартует производство новых элементов для Vesta FL. Серийное производство рестайлинговой Lada Vesta на заводе "Лада Ижевск" стартует в феврале-марте 2022 года. Снаружи Vesta FL будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами (в топ-версии они светодиодные) и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. В салоне ожидается полностью новая передняя панель с вертикальным экраном медиасистемы.

"Автосвет" входит в группу ОАТ, которая является дочерним предприятием КамАЗа.

#Lada