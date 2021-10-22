Стало известно, где будут производить фары обновленной Lada Vesta

Обновленная Lada Vesta, обозначаемая приставкой FL (facelift), получит полностью новые блок-фары и фонари - их производителем и поставщиком выступит ООО "Автосвет", город Димитровград Ульяновской области. Фирма сообщила, что почти готова к выпуску новой светотехники - в начале октября на завод прибыла оснастка именно под этот проект.

Сборочную линию изготовила индийская фирма, в настоящее время ее специалисты занимаются монтажом оснастки на мощностях димитровградского завода.

"Совместными усилиями сотрудников двух компаний проведены распаковка, осмотр и подготовка оснастки к литью изделий светотехники. Сейчас представители фирмы-партнера участвуют в запуске пресс-форм на литьевых машинах, отладке технологических режимов", - заявили в пресс-службе "Автосвета".

Пусконаладка линии запланирована на ноябрь-декабрь, затем стартует производство новых элементов для Vesta FL. Серийное производство рестайлинговой Lada Vesta на заводе "Лада Ижевск" стартует в феврале-марте 2022 года. Снаружи Vesta FL будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами (в топ-версии они светодиодные) и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. В салоне ожидается полностью новая передняя панель с вертикальным экраном медиасистемы.

"Автосвет" входит в группу ОАТ, которая является дочерним предприятием КамАЗа.