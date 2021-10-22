Стоимость шин в России выросла почти на треть

Стоимость шин с начала года выросла почти на треть, посчитали аналитики портала Авто.ру. При этом больше всего подорожали летние шины. Но это объясняется повышенным спросом на них в соответствующий сезон. По всей видимости, до конца года подрастут в цене и зимние шины.

Специалисты портала изучили базу объявлений о продаже шин для легковых автомобилей в 2021 году. Согласно результатам исследования, на протяжении 9 месяцев цены на новые покрышки все время поднимались, и в сентябре прирост составил 28% к январю.

Летние шины при этом подорожали больше всего - на 40%. Резкий рост цен ожидаемо был зафиксирован накануне теплого сезона. В апреле их стоимость повысилась на 6% относительно марта, и подорожание продолжалось до лета. В июне цены слегка снизились, на 1%, а в сентябре повысились на рекордные за год 6,2% (относительно августа). Чуть меньше прибавили в цене зимние шины: с начала года - плюс 31%. При этом в феврале-2021 аналитики отметили небольшое снижение цен (минус 1,5%). На протяжении года зимние шины ежемесячно дорожали в среднем на 3-4%, но в преддверии зимнего сезона произошел скачок: в сентябре ценники подняли сразу на 8% (относительно августа).

Всесезонные шины подорожали меньше всего с начала года - на 14%. В сентябре был самый заметный рост - на 4%. Не стоит ожидать, что с окончанием летнего или зимнего сезона новые шины станут заметно доступнее, предупреждают эксперты. Постоянный рост цен перекрывает небольшие скидки. Что касается подержанных шин, то цены на летние и всесезонные за 9 месяцев почти не изменились, хотя в июне стоимость летней резины сократилась - в среднем на 10%.

В середине лета резко подешевела зимняя резина: в августе цена опустилась на 17% относительно июля, а в сентябре - еще на 7%. Эти скачки, как и в случае с летними шинами, сопровождались ростом количества объявлений о продаже таких покрышек.

Если говорить о динамике предложений в течение этого года, то за 9 месяцев количество предложений о продаже новых шин выросло в полтора раза. Объявлений с летними шинами в сентябре было на четверть больше, чем в январе. Резкий скачок был в апреле - насчитывалось плюс 53% относительно зимы. Высокий "сезон" летних предложений сохранялся до середины лета - плюс 58% в июне - и далее предсказуемо пошел на спад.

Параллельно с этим резко прибавилось число предложений на зиму: начиная с июня, количество объявлений увеличилось в полтора раза по сравнению с январем, а в августе был зафиксирован значительный прирост объявлений - на 15%.

Количество предложений с зимними подержанными шинами снижалось с февраля, то есть с завершения холодного сезона, и к маю оказалось минимальным - минус 40% относительно января. Появляться объявления стали только в августе, видимо, когда автомобилисты начали готовиться к холодам. В сентябре предложений было уже на 15% больше, чем в январе.

С января количество объявлений о продаже летних покрышек росло и достигло пика в апреле - в 1,5 раза больше, чем в начале года.

"Получается, что искать шины на "вторичке" лучше всего или в соответствующий сезон (летние - летом, зимние - зимой), или в "межсезонье", когда предложений больше всего. В такие периоды можно встретить наиболее выгодные варианты. Но и спрос максимальный тоже в "межсезонье". Пиковая активность пользователей приходится на середину весны и осени, а непосредственно летом и зимой количество просмотров объявлений падает в 3-4 раза относительно максимальных показателей", - отметили специалисты портала.