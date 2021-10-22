Суд продлил арест экс-главы департамента Минпромторга

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшей главе департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольге Колотиловой, а также экс-заместителю директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности того же министерства Ольге Покидышевой. Женщины обвиняются в крупном мошенничестве с государственным контрактами.

Как уточнили в пресс-службе суда, арест продлен до 26 января 2022 года. До той же даты оставлен под стражей и другой фигурант этого дела - олимпийский чемпион Алексей Власенко.

Как уточняет ТАСС, преступные действия, инкриминируемые всем фигурантам дела, относятся к событиям 2013-2014 годов. По данным правоохранительных органов, речь о хищении 500 миллионов рублей. Вину, как и олимпийский чемпион Власенко, бывшие высокопоставленные чиновницы не признают. Минпромторг признан по данному уголовному делу потерпевшим.