В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома

Расширение программы льготной ипотеки на частные дома - это грамотное решение. Так глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил соответствующее решение правительства РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки. По его словам, это делается по поручению президента.

Гутенев, комментируя эту тему RT, назвал расширение вектора в сторону частного домовладения очень своевременным. "Оно не допускает формирования пузыря, точнее, избыточного спроса на рынке многоэтажного жилого строительства", - пояснил он. Дело в том, что, по данным депутата, этот рынок перегрет, что сказывается на ценах.

Решение, по его словам, поддержит строительную индустрию, а одновременно поможет избежать плохих кредитов для банков.

Отметим, что изменение программы льготной ипотеки позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов более чем на 30 млрд рублей. Число граждан, которые смогут улучшить жилищные условия в целом по программе увеличено на 77 тыс., до 857 тыс. россиян.