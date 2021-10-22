Мишустин: Кабмин расширяет льготную ипотеку на частные дома

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказало он.
Глава кабмина напомнил, что программа льготного кредитования жилья была запущена в прошлом году и вызвала большой интерес у граждан, "ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых". Затем срок действия льготы продлили до 1 июля 2022 года.
"Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил Михаил Мишустин.