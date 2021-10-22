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Текст:   Галина Мисливская 
14:36 22.10.2021

Мишустин: Кабмин расширяет льготную ипотеку на частные дома

Россияне смогут получить льготный жилищный кредит для покупки не только квартиры, но и дома. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказало он.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Глава кабмина напомнил, что программа льготного кредитования жилья была запущена в прошлом году и вызвала большой интерес у граждан, "ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых". Затем срок действия льготы продлили до 1 июля 2022 года.

"Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил Михаил Мишустин.

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