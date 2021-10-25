Как найти дешевую ипотеку

Льготная ипотека на новостройки

С июля нынешнего года максимальная ставка по ипотеке с господдержкой на новостройки поднялась с 6,5% до 7%. Однако, несмотря на это и на рост ключевой ставки, банки пока не спешат растить проценты. После небольшого повышения во второй половине лета средние ставки по программе вновь немного снизились. К середине октября средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке с господдержкой держалась на уровне 5,99%.

Но жителям городов с дорогим жильем воспользоваться этим сложно - сумма кредита теперь ограничена 3 млн рублей, то есть квартира должна стоить максимум 3,53 млн рублей (при первоначальном взносе в 15%). По такой цене найти квартиру, например в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге, почти невозможно. Либо первоначальный взнос должен быть значительно больше.

Но для ряда других регионов программа остается актуальной. К примеру, по данным портала "Мир квартир", средняя цена жилья в новостройке в Ставрополе, Твери, Кургане, Тольятти, Вологде, Кирове, Оренбурге, Смоленске, Саратове ниже 3,5 млн рублей.

Дисконт для молодых родителей

Помимо популярной ипотеки на новостройки существуют и другие льготные госпрограммы. Так, с июля расширена программа "Семейной ипотеки". Средняя ставка по ней сейчас - 4,96%, максимальная - 6% (на Дальнем Востоке - 5%). Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 2018 года по конец 2022-го родился или родится хотя бы один ребенок. Оформить кредит они могут до конца 2023 года.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, для других территорий - 6 млн рублей.

Купить можно квартиру в новостройке, новый частный дом с участком у юрлица, можно построить свой дом. Кроме того, семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на Дальнем Востоке.

Кстати, можно использовать "Семейную ипотеку" для рефинансирования ранее полученного по более высоким ставкам кредита.

Льготы для дальневосточников

У жителей Дальнего Востока есть и другие возможности. По "Дальневосточной ипотеке" получить кредит в сумме до 6 млн рублей можно под 2%. Воспользоваться программой могут молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет), одинокий родитель такого же возраста с ребенком в возрасте до 19 лет, те, кто получил "Дальневосточный гектар", а также переехавшие на Дальний Восток по программам повышения мобильности трудовых ресурсов. Сейчас правительством прорабатывается предложение распространить программу на работников сферы образования и здравоохранения, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Можно приобрести квартиру в новостройке, а в сельских поселениях, в Магаданской области и на Чукотке также на вторичном рынке. Кроме того, с помощью льготного кредита можно построить индивидуальный жилой дом. Разумеется, жилье должно быть на Дальнем Востоке.

Деревенские скидки

Программа распространяется на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Кредит по программе можно получить только один раз. Ипотека выдается по ставке до 3% с первоначальным взносом от 10%. Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей, а для Дальнего Востока и Ленинградской области - 5 млн рублей.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Погашение долгов

Для многодетных семей действует еще одна мера поддержки - государство выделяет им до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Если задолженность меньше этой суммы, то и выплата будет меньше.

Претендовать на эту сумму могут семьи с тремя и более детьми, один из которых родился не ранее 2019 года.

Льготы по месту жительства

Помимо общероссийских программ льготной ипотеки регионы запускают и собственные. Условия получения льготного кредита в каждом регионе свои.

Такие кредиты субсидируют региональные власти, они же определяют, кто именно может претендовать на кредит и сколько будет действовать программа.

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Программы могут предусматривать поддержку семей с детьми, бюджетников, врачей, учителей - это зависит от стоящих перед регионом задач. В Московской области, к примеру, поддерживают врачей, учителей, молодых ученых. В Приморском крае льготные ставки действуют для работников государственных и муниципальных учреждений. Перечень программ по всем регионам можно найти в каталоге программ с государственной поддержкой на сайте спроси.дом.рф.

А если без льгот?

Рыночные ставки по ипотечным кредитам понемногу растут. В середине октября средневзвешенная ставка топ-15 банков по кредитам на новостройки увеличилась до 8,56%, на вторичное жилье - до 8,81%.

Однако это все еще ниже, чем до пандемии. К примеру, в целом по рынку средняя ставка по выданным кредитам к концу лета равнялась 7,78%. В августе 2019-го ипотеку выдавали в среднем под 9,9%.

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Что будет с ценами и ставками дальше?

Мнения экспертов расходятся. Одни считают, что цены на жилье могут немного снизиться из-за прекращения программы льготной ипотеки и охлаждения спроса. После резкого роста цен обычно следует стабилизация, однако, когда именно это произойдет, предсказать трудно.

Другие отмечают, что за год заметно выросли цены на стройматериалы, так что резервов для снижения стоимости новостроек нет. Пока снижение не слишком заметно - за третий квартал, по данным "Мир квартир", подешевел квадратный метр в новостройках только в Москве (на 3,9%), в Туле (на 3,4%), Санкт-Петербурге (на 0,7%) и Махачкале (на 0,1%). Вторичное жилье незначительно подешевело в Калуге и Архангельске.

Ипотечные ставки, по мнению экспертов, будут расти вместе с ключевой ставкой ЦБ. При этом застройщики активно развивают партнерские программы с банками - при покупке квартиры у партнера банка ставка может быть значительно ниже. Кроме того, к Новому году могут появиться интересные предложения от застройщиков по дисконтам и различным акциям.