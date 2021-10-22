В МИД РФ рассказали, как решить проблему ракетной программы КНДР

Мировому сообществу следует выяснить причины желания КНДР развивать свою ракетную программу, и тогда можно будет ожидать деэскалации напряженности между двумя Кореями. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

"Мне лично кажется, что главное понять, чем вызвано стремление руководства КНДР заполучить ракетный потенциал и развивать его. Тогда легче будет подобрать ключик к снятию напряженности между КНДР и Республикой Корея", - заявил посол в интервью агентству РИА Новости.

Дипломат добавил, что международным организациям следует изучить вопрос стремительного развития ракетной программы Пхеньяна. Ранее Сеул сообщил о том, что зафиксировал пуск северокорейской ракеты с подводной лодки. По мнению Токио, были запущены две ракеты.