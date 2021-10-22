В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо

Российские животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в этом году столкнулись с повышением издержек, поэтому правительство разработало меры для стабилизации цен на мясную продукцию, сообщили в Минсельхозе.

Как отметили в ведомстве, в частности, на работе предприятий сказалось повышение цен на электроэнергию, транспортные услуги, упаковку, кормовые добавки. Чтобы поддержать производителей, была введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, а также продлен импорт сои. Животноводческим предприятиям доступны льготные кредиты на закупку зерна, кормовых добавок, а также особые условия по инвестиционным займам на строительство и модернизацию объектов.

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз, на компенсацию части затрат на покупку кормов и субсидии для животноводческих предприятий будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд крупнейших мясопереработчиков уведомил розничные сети о повышении цен на продукцию, которое коснется как цельного мяса, так и различных изделий.