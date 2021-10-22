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22.10.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

В Москве арестован второй за сутки Porsche

Текст: Владислав Куликов

Столичные судебные приставы арестовали элитную иномарку должника, уклонявшегося от оплаты 108 административных штрафов за неправильную парковку и нарушение правил дорожного движения. Это уже вторая за сутки новость об аресте Porsche Cayenne в столице. До этого стало известно о том, что на торгах из-за коммунальных долгов может оказаться автомобиль некоего жителя Арбата. Сейчас с авто расстался неплательщик штрафов.

Фото: Система электронных торгов арестованного имущества Украины
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"В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов № 7 ГУФССП России по г. Москве находится 108 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на сумму 510 тысяч рублей, возбужденных в отношении 30-летнего жителя столичного района Москворечье-Сабурово. Должник об этом уведомлен: судебный пристав направлял копии постановлений о возбуждении исполнительных производств в его адрес", - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по г. Москве.

Мужчина уклонялся от выплаты задолженности: не отвечал на звонки и не являлся на прием в службу судебных приставов. Поскольку добровольно долг выплачен не был, судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму 52 тысячи рублей.

"Во время исполнительных действий судебный пристав провел проверку имущественного положения должника и выяснил, что мужчина владеет транспортным средством Porsche Cayenne S. Он наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, - продолжают в ведомстве. - В ходе рейдового мероприятия, проведенного совместно с представителями Московского паркинга, место нахождения машины установлено. Сотрудник органа принудительного исполнения составил акт о наложении ареста (описи имущества) и направил автомобиль для хранения на специализированную стоянку".

Должнику вручили процессуальные документы и квитанцию для оплаты. Если долг не будет погашен, авто передадут на принудительную реализацию. То есть продадут на торгах.

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