В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу

Производители не заинтересованы в необоснованном росте цен, считает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Как пояснил Леонов, из-за увеличения издержек единственным выходом является рост отпускных цен. Ранее сообщалось, что ряд крупнейших российских производителей мясной продукции предупредил торговые сети об увеличении цен. В зависимости от позиции, ценник вырастет от нескольких процентов до четверти от текущей стоимости. Так, куриный шницель станет дороже на 18 процентов, а сосиски и салями - на 10 процентов.

По словам зампреда Руспродсоюза, заявленный рост цен не покроет имеющиеся издержки производителей - например, грузоперевозки за год подорожали на 15-20%, а вся упаковочная продукция стала дороже на 15-100%. Как считает Леонов, покупатели могут не заметить изменение цен, если ритейлеры понизят свою наценку.

"Не стоит забывать о наценках самих торговых сетей, которые зачастую превышают 100%. Если сети готовы будут хотя бы немного снизить собственную наценку, то потребитель не увидит роста цен на полке", - сказал он в беседе с ТАСС.