Владельцы торговых центров призывают прививаться, а не считать потери бизнеса

Российский совет торговых центров призвал думать не о потерях бизнеса во время локдауна, а о необходимости победы над коронавирусом. Бизнес с болью принимает локдаун и надеется, что его не потребуется продлевать, сказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

"Потери, которые понесут предприниматели по всей стране, уже озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России на фоне COVID-19 обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. Сколько из этих денег приходится на бизнес торговых центров, оценить трудно и, наверное, здесь нужно думать о другом: нам всем нужно победить коронавирус", - говорит он.

Локдаун - меньшее зло, чем заболеваемость по 12 тысяч человек в день, отсутствие свободных коек в больницах, нехватка кислорода для людей на аппаратах искусственной вентиляции легких, считает он. "На наших глазах будут умирать люди, которым не смогли помочь, потому что все мы хотим работать. Сейчас нужно думать о другом - как достичь коллективного иммунитета. В таком случае вся экономика России сможет работать без необходимости вводить локдаун. Таких мер просто не потребуется", - говорит Москаленко.

РСТЦ понимает, что сейчас будет серьезное падение по посещаемости из-за того, что повсеместно могут вводиться QR-коды, но, с другой стороны, для кого-то это станет причиной сделать прививку от коронавируса. За 10-дневный период локдауна только в столице могут привиться более 1,5 млн человек. "Вопрос о том, будут ли работать пункты вакцинации в торговых центрах, сейчас это обсуждается в мэрии. На наш взгляд, нужно дать возможность им работать", - добавляет президент РСТЦ.

Первые пункты вакцинации в общественных местах появились именно в торговых центрах, напоминают в РСТЦ, недавно в ТЦ появились пункты экспресс-тестирования на коронавирус. "Мы готовы продолжать эту работу и после снятия локдауна, который поможет разорвать цепочку заражения. К сожалению, число больных коронавирусом растет более высокими темпами, чем в предыдущие волны. Это нужно остановить", - подчеркнул Москаленко.