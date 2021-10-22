Владельцы торговых центров призывают прививаться, а не считать потери бизнеса

Новости

Работодатели рассказали о своем отношении к самозанятым 13:26
Беларусь начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2022 году 13:20
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 45,7% 13:15
Песков оценил возможность введения жесткого локдауна в России 13:08
Минздрав Беларуси отменил требование об обязательном масочном режиме 13:05
Врио главы МЧС Чуприян на месте оценил масштаб ЧП под Рязанью 13:02
Москалькова за полгода помогла защитить права более 1,5 млн граждан 12:52
Раненного актером Болдуином режиссера Соусу выписали из больницы 12:51
Названа причина провала испытаний гиперзвукового оружия в США 12:49
МИД РФ: В отношениях с НАТО не осталось позитивных моментов 12:43
Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео 12:41
ФТС: Более трети участников ВЭД пользуются таможенными льготами 12:39
Пассажирский самолет Москва - Казань подал сигнал тревоги 12:37
Актер Андрей Бурковский заявил, что ушел из МХТ им. Чехова 12:28
Россияне назвали основную причину увольнения на испытательном сроке 12:27
Лукашенко потребовал сдерживать рост цен на продукты 12:26
Мишустин: Таможня обеспечивает бесперебойную работу всех структур на границе 12:18
Производитель оборудования для создания чипов объявил о снижении выручки 12:17
Матвиенко предложила главе ПАСЕ лично ознакомиться с положением крымских татар 12:04
Власти прокомментировали остановку лифта в Москве 11:55
Открыта "горячая линия" после взрыва на заводе под Рязанью 11:53
В Роспотребнадзоре оценили вводимые ограничения из-за коронавируса 11:52
В ЕАО введут систему QR-кодов для посещения общественных мест 11:52
Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до 15 человек 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 8166 новых случаев COVID-19 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 12:20
Рубрика: Общество

Владельцы торговых центров призывают прививаться, а не считать потери бизнеса

Текст: Марина Трубилина
Российский совет торговых центров призвал думать не о потерях бизнеса во время локдауна, а о необходимости победы над коронавирусом. Бизнес с болью принимает локдаун и надеется, что его не потребуется продлевать, сказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Потери, которые понесут предприниматели по всей стране, уже озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, двухнедельная пауза из-за нерабочих дней в России на фоне COVID-19 обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. Сколько из этих денег приходится на бизнес торговых центров, оценить трудно и, наверное, здесь нужно думать о другом: нам всем нужно победить коронавирус", - говорит он.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Нерабочие дни: как будет жить Москва с 28 октября

Локдаун - меньшее зло, чем заболеваемость по 12 тысяч человек в день, отсутствие свободных коек в больницах, нехватка кислорода для людей на аппаратах искусственной вентиляции легких, считает он. "На наших глазах будут умирать люди, которым не смогли помочь, потому что все мы хотим работать. Сейчас нужно думать о другом - как достичь коллективного иммунитета. В таком случае вся экономика России сможет работать без необходимости вводить локдаун. Таких мер просто не потребуется", - говорит Москаленко.

РСТЦ понимает, что сейчас будет серьезное падение по посещаемости из-за того, что повсеместно могут вводиться QR-коды, но, с другой стороны, для кого-то это станет причиной сделать прививку от коронавируса. За 10-дневный период локдауна только в столице могут привиться более 1,5 млн человек. "Вопрос о том, будут ли работать пункты вакцинации в торговых центрах, сейчас это обсуждается в мэрии. На наш взгляд, нужно дать возможность им работать", - добавляет президент РСТЦ.

Первые пункты вакцинации в общественных местах появились именно в торговых центрах, напоминают в РСТЦ, недавно в ТЦ появились пункты экспресс-тестирования на коронавирус. "Мы готовы продолжать эту работу и после снятия локдауна, который поможет разорвать цепочку заражения. К сожалению, число больных коронавирусом растет более высокими темпами, чем в предыдущие волны. Это нужно остановить", - подчеркнул Москаленко.

Общество Здоровье Экономика Бизнес Крупные компании Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал отношения с Израилем уникальными
Песков оценил возможность введения жесткого локдауна в России
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
За сутки в России подтвержден 37141 случай COVID-19 в 85 регионах
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает