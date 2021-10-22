Указ губернатора Владимирской области от 22 октября 2021 года № 171 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:

" С 30.10,2021 проведение массовых мероприятий, предусмотренных абзацами 2-4 настоящего подпункта, а также массовых мероприятий с количеством участников не более 500 человек допускается при обеспечении пропуска на мероприятия лиц, имеющих:

- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19 (далее -действующий QR-код);

- сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее -справка).

Ограничения, предусмотренные данным подпунктом, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.".

1.1.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

" 5.3. С 30.10.2021 деятельность предприятий общественного питания в период с 00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.".

1.1.3. Дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:

"5.4. С 30.10.2021 деятельность ночных клубов, организацию дискотек в период с 00 часов до 6.00 часов.".

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

" 6. На время действия режима повышенной готовности рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы;

- посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов;

- совершения прогулок, выгула домашних животных и выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, имеющих действующий QR-код, сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или справку.".

1.3. Пункт 36 исключить.

1.4. В пункте 37:

1.4.1. Абзац 18 изложить в следующей редакции:

"Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.".

1.4.2. Дополнить абзацем 32 следующего содержания:

" - наличие у работника комплекса, контактирующего с детьми, действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19, или справки.".

1.4.3. Абзац 87 изложить в следующей редакции:

"Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов), гостиниц и иных мест для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) (далее - объекты) допускается с 15.12.2021 при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку.".

1.4.4. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно:

43.1. Запретить:

- деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

43.2. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

Ограничения, предусмотренные абзацем 1 настоящего подпункта, не применяются при:

- обслуживании навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставке заказов;

- при оказании услуг общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения граждан независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

- при оказании услуг общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками.

43.3. Допускается деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

43.4. Допускается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий при условии допуска на такие мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

43.5. Допускается размещение в гостиницах и иных местах временного проживания граждан (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) вновь поступающих граждан, имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, вступающего в силу с 30.10.2021.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







