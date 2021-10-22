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22.10.2021 11:27
Рубрика: Легковые авто

Volvo отзовет почти 195 тысяч автомобилей

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Из-за некорректного срабатывания подушек безопасности во время ДТП компания Volvo отзывает 194 546 автомобилей моделей V70 и XC70. Это коснется тех партий, которые были выпущены с 22 февраля 2000 года по 4 мая 2007 года.

Фото: Istock
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Как сообщает Autoblog, известно как минимум об одном летальном случае, связанном с неправильной работой подушек безопасности у данных автомобилей. Как правило, ошибки встречаются при эксплуатации машины во влажном климате. Определенные компоненты начинают портиться, в связи с чем во время разрыва в человека могут полететь металлические осколки.

Аналогичная история уже была с японскими подушками безопасности производства компании Takata. Известно о 19 смертельных случаях из-за них в США и 28 в мире. Более 400 травм было получено только американскими автовладельцами. Однако Volvo использовала продукцию компании TRW, которая входит в концерн ZF.

Ранее компания Volvo отозвала почти 460 тысяч седанов S60 2001-2009 годов выпуска и S80 2001-2006 годов. И связано это было все с теми же подушками безопасности.

#авто #Volvo