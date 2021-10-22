Зачем из автомобилей воруют старые аккумуляторы

Число краж автомобильных аккумуляторов увеличивается. При этом снять батарею могут не только во дворе у дома, но и на специализированной стоянке.

Зачем нужны старые аккумуляторы? В интернете немало объявлений от организаций и частных лиц, желающих купить отработавшую свой век батарею. Иногда покупатели готовы даже приехать и забрать ее самостоятельно, если продавцу недосуг отвозить ее куда-то. Скупщики даже стоят вдоль оживленных трасс.

Некоторые из них работают на законных основаниях, имея лицензию на обращение с опасными отходами. Но большинство, конечно, скупают аккумуляторы подпольно, пишет aif.ru.

Автомобильный аккумулятор имеет три основные составляющие: пластиковый короб, электролит и свинцовые пластины. Стандартная батарея весит около 15 килограммов. А аккумулятор большого внедорожника может потянуть на 25-30 килограммов: его пластины, как правило, имеют защиту в специальных вкладышах. Самые тяжелые батареи у грузовиков - их вес может достигать 50 килограммов. Свинец в пластинах аккумулятора не чистый: его можно добыть с помощью переплавки.

Именно он и привлекает скупщиков. Старая батарея принимается по весу: один килограмм за 30-50 рублей. Таким образом, за одну единицу можно выручить рублей 500. Чем тяжелее аккумулятор - тем дороже его можно продать.

Скупщики отвозят батареи в пункты переработки. Первым делом там идет сортировка. В фирмах, работающих нелегально, никакие нормы по утилизации различных веществ и материалов, естественно, не соблюдаются. Поэтому пластик выбрасывается на свалку, а электролит выливается в почву.

Ценные свинцовые пластины складываются в ящики: их отвозят скупщикам цветного металла. Оптовые партии принимаются заметно дороже: цена за килограмм составляет 120-130 рублей. Поэтому скупщики аккумуляторов оказываются в большом выигрыше: товар реализуется почти в два раза дороже, чем был куплен.

Охота за старыми аккумуляторами - довольно прибыльное дело. Поэтому опытные водители стараются защитить батареи от кражи. Например, ставят в моторном отсеке петли и решетки, чтобы демонтировать аккумулятор было не так-то просто. Как правило, такие кустарные устройства действительно отпугивают воров, которые предпочитают не возиться долго.