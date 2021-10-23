Аналитик оценил ситуацию с долларом к концу года

К концу года доллар может стоить около 73 рублей, считает главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

В течение нескольких месяцев наблюдалось укрепление рубля, а к этому моменту курс доллара достиг отметки в 70,86 рубля, при этом впервые за два года в ходе торгов была преодолена отметка в 70 рублей. По мнению эксперта, до конца года можно ожидать некоторого изменения ситуации на фоне спада на рынке энергоносителей и изменений финансовой политики США.

"При таком сценарии будет возможно уже обратное движение курса рубля и ослабление его до отметки 73 рублей за доллар", - цитирует Александрова агентство "Прайм".

Он считает, что курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны ЦБ РФ и сейчас драйверов для его укрепления осталось мало. Он добавил, что регулятор не исключил дальнейшего повышения ставки, а также готов держать ее высокой дольше, чем планировалось. Аналитики Европейского банка реконструкции и развития не исключают, что в декабре может последовать очередное повышение ключевой ставки вплоть до 8%.