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23.10.2021 06:30
Рубрика: Легковые авто

Автомобилистам напомнили о налоге, который нужно заплатить до декабря

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. И автомобилисты уже начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом.

Фото: Алексей Бурло/РГ
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"В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать",- пояснил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что задача автовладельца просто перечислить в бюджет указанную сумму. И по закону сделать это нужно до 1 декабря 2021 года. Если налог не уплатить в срок, начнут начисляться пени.

Налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который автовладелец может завести на официаль­ном сайте ФНС. Также налог можно увидеть и оплатить через сайт госуслуг.