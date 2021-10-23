Что делать, если вы оторвали на АЗС заправочный пистолет

Во время заправки автомобиля на АЗС вы можете задуматься, заговориться, переключиться на решение своих дел, и тронуться с места, когда заправочный пистолет все еще находится в горловине бака. В этом случае не исключены повреждения казенного имущества и даже более неприятные ситуации, вплоть до повреждений вашего и соседних автомобилей. "РГ" дает рекомендации, как нужно действовать в такой ситуации.

На самом деле любой сотрудник АЗС со стажем расскажет вам, что обрывы заправочных шлангов во время и после заправки автомобилей - регулярное явление.

Хорошо если заправщик оперативно заправил машину, и стукнул (как это показывают в кино) по крыше, мол - можно ехать. Чаще же по невнимательности водитель садится в автомобиль, и заговорившись по телефону (чаще всего), или просто отвлекшись (например, сажая пассажиров), трогается с места - и вот вам, хрестоматийный разрыв. Но что именно произойдет в большинстве случаев?

Следует знать, что при таком сценарии вряд ли случится пожар, поскольку на современных АЗС предусмотрены механизмы предотвращения разлива топлива.

Но что принципиальнее всего - так это то, что на современных АЗС шланги оборудованы так называемой разрывной муфтой (или сразу двумя муфтами). Наличие такого конструктива черным по белому прописано в ГОСТе!

Как бы то ни было, при чрезмерном натяжении шланга муфта, выполняющая в том числе и роль фильтра, распадается на две части, а подача топлива автоматически блокируется. Принципиально, что муфты бывают многоразовыми, с возможностью быстрого восстановления после разрыва (достаточно с усилием соединить половинки муфты) и одноразовыми, без возможности восстановления. Однако даже многоразовая муфта не вечна. У нее есть расчетный запас прочности примерно в 5-6 обрывов.

От этих нюансов и будут зависеть "санкции", которые в теории руководство АЗС может попытаться применить к такому рассеянному клиенту. В большинстве случаев при отсутствии видимых повреждений оборудованию такого водителя просто отпустят с миром. Однако нередки ситуации, когда от оторванного шланга страдает оборудование АЗС или соседние машины. В Сети можно обнаружить не мало видеороликов, где оторванные пистолеты летят в стекла и борта автомобилей. Особенно в последних случаях имеет смысл вызвать наряд полиции для оформления ДТП. Помните, что оторванный вами шланг - это страховой случай, который покрывается полисом ОСАГО.

Иными словами, стоимость поврежденного имущества АЗС - пистолета, шланга или колонки - возместит страховая компания, если в вашем договоре не оговорено иное. И, к слову, ремонт и даже замена разрывной муфты в большинстве случаев обойдется владельцам АЗС в сумму, не превышающую 1 000 рублей. Это не говоря о том, что во многих случаях этот элемент оказывается неповрежденным. Если же колонка не была оснащена разрывной муфтой, то это уже нарушение ГОСТа, и санкции могут грозить самой АЗС.

Впрочем, иногда бывает удобнее рассчитаться с АЗС на месте (взяв расписку), если речь идет о выплате суммы в размере районе от 1000 до 5000 рублей. Так потратишь меньше нервов и времени. К тому же, если будет зарегистрирован страховой случай, коэффициент бонус-малус на следующий год страхования возрастет.

Если же сотрудники АЗС называют вам значительно большие суммы (вам могут рассказать, что профессиональные раздаточные краны стоят от 7 000 до 20 000 рублей), требуя покрыть нередко мифические убытки, сообщите им о вашем намерении вызвать ГИБДД для оформления ДТП и звоните в свою страховую компанию. Знайте также, что действующий на 2021 год КоАП РФ не предусматривает административного штрафа за факт того, что вы вырвали пистолет из колонки. На вас могут наложить санкции, лишь если вы оставили место ДТП, то есть в данном случае - АЗС. Потому так или иначе не решите вопрос, не уезжайте!

Отдельная история - когда заправку автомобиля осуществляет официальный "пистолетчик", и вы надеетесь, что он сделает все как надо, и даже сообщит вам о завершении процедуры заливки топлива. Казалось бы, виноват заправщик. Но на самом деле - нет. Ответственность несет клиент заправки, начавший движение, не убедившись, что для этого имеются необходимые условия.