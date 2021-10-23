Новости

"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 17:48
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 17:34
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КАМАЗ 17:24
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 16:48
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 16:38
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 16:28
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 16:18
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 16:08
В Москве резко ухудшится погода 16:02
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 15:56
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 15:24
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 17:34
Рубрика: Экономика

"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ

Текст: Алексей Любовецкий
Долг Молдавии за уже поставленный "Газпромом" газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки эта сумма достигает 709 млн долларов. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - цитирует его ТАСС.

"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах

Куприянов объяснил, что вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на молдавских властях, которые просрочили платежи за российский газ.

Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году. Переговоры о заключении долгосрочного контракта все еще идут.

Из-за ситуации на газовом рынке власти Молдавии ввели в стране "режим тревоги" в области энергетики.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию