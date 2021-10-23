"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ

Долг Молдавии за уже поставленный "Газпромом" газ составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки эта сумма достигает 709 млн долларов. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - цитирует его ТАСС.

Куприянов объяснил, что вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на молдавских властях, которые просрочили платежи за российский газ.

Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году. Переговоры о заключении долгосрочного контракта все еще идут.

Из-за ситуации на газовом рынке власти Молдавии ввели в стране "режим тревоги" в области энергетики.