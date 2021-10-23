Новости

Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно 03:35
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии 02:50
Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки 02:35
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам 01:47
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании 00:59
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге 00:34
Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады 22.10.2021
В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID 22.10.2021
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки по версии World Athletics 22.10.2021
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах 22.10.2021
Собянин: Нерабочие дни способны быстрее разорвать цепочки заражений 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 08:45
Рубрика: Экономика

Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников

Текст: Евгения Думанская

Обезопасить сбережения от мошенников помогут простые правила, рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ

Он отметил, что сейчас платежные данные могут стать доступными для третьих лиц только в том случае, если владелец карты сам сообщит их. Мошенники убеждают жертву назвать номер карты, а также коды. Поэтому важно сохранять данные платежной карты, пин-код, трехзначный код на оборотной стороне, а также коды подтверждения из смс, в тайне.

"Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты", - сказал Бернер в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что в России уровень преступлений с банковскими картами один из самых низких в мире благодаря большим инвестициям банков и платежных систем в развитие технологий и безопасность. Сейчас у россиян на руках находятся более 314,8 миллиона банковских карт.

Ранее были названы способы, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс карты, чтобы использовать эту информацию для кражи средств.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию