Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников

Обезопасить сбережения от мошенников помогут простые правила, рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

Он отметил, что сейчас платежные данные могут стать доступными для третьих лиц только в том случае, если владелец карты сам сообщит их. Мошенники убеждают жертву назвать номер карты, а также коды. Поэтому важно сохранять данные платежной карты, пин-код, трехзначный код на оборотной стороне, а также коды подтверждения из смс, в тайне.

"Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты", - сказал Бернер в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что в России уровень преступлений с банковскими картами один из самых низких в мире благодаря большим инвестициям банков и платежных систем в развитие технологий и безопасность. Сейчас у россиян на руках находятся более 314,8 миллиона банковских карт.

Ранее были названы способы, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс карты, чтобы использовать эту информацию для кражи средств.