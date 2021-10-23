Как будет выплачиваться пенсия в нерабочие дни

Ежегодно в период ноябрьских праздников пенсии перечисляются заблаговременно тем гражданам, которые получают выплаты в дни, совпадающие с праздничными по случаю Дня народного единства.

Так, в нынешнем году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Соответственно, если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему ее заранее зачислят на счёт, переведут на карту или доставят почтальоны. Потому что в эти дни не работают ни сотрудники Пенсионного фонда, ни финансовые учреждения, ни "Почта России".

Но из-за угрозы распространения коронавируса нерабочими днями по указу президента объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы вводят нерабочие дни ещё раньше. Например, в Москве уже с 28 октября. Означает ли это, что пенсию за ноябрь начнут перечислять в конце октября?

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР. Поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений. Но на перечислении выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не сказывается.

Отделения "Почты России" с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября - государственный праздник и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", - пояснили "РГ" в "Почте России". Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Крупные банки, входящие в топ-50 по активам, в основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни, рассказали "РГ" их представители.

ВТБ в период с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети, с 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября - по индивидуальным графикам, уточнили в пресс-службе банка. Отделения "Райффайзенбанка" продолжат работать в нерабочие дни по графику, за исключением 4 и 5 ноября (праздничные дни), уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Выходными 4 и 5 ноября будут и в банке "Открытие", рассказали его представители. 5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения банка "Открытие", работающие по субботам, 3 ноября режим работы сокращен на час, уточнили в пресс-службе банка. Аналогичным образом поступит "Уралсиб". "В октябре и ноябре банк работает в стандартном режиме, решений об изменении режима работы отдельных офисов на сегодняшний день нет", - указали в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.

В обычном графике будут работать и офисы "Хоум кредита" и "Дом.рф". В штатном режиме будут работать Московский кредитный банк, "Ренессанс кредит", РНКБ и "Зенит".