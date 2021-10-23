КамАЗ выпустит бюджетную модель для дальнобойщиков

Гамма новейших КамАЗов поколения K5 пополнится бюджетной версией дальнобойного тягача.

Напомним, главная особенность этого семейства - современная кабина K5, унифицированная с Mercedes-Benz Actros поколения BM963 (выпускается с 2012-го).

Сейчас в линейке K5 Камский автозавод выпускает только дорогой премиум-тягач с индексом -54901, перспективная бюджетная версия будет отличаться низкой крышей и, как следствие, отсутствием верхней спальной полки.

По неофициальной информации, удешевленный дальнобойный грузовик получит дефорсированную версию турбодизеля КАМАЗ Р6 (разработан совместно с Liebherr). У 54901 двигатель развивает 450 л.с., на бюджетном варианте его отдачу снизят до 380-400 л.с., пишет Drom со ссылкой на свои источники. Также машина получит менее щедрую комплектацию, но какие именно позиции уберут - пока неясно.

Продажи бюджетного тягача КамАЗ предположительно запустит в 2022 году.

Стандартный КамАЗ-54901 выпускается с мая 2019 года, сейчас эта модель предлагается дилерами по цене от 8 млн рублей.