Распоряжение главы Республики Карелия от 22 октября 2021 года № 656-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004) следующие изменения:

1) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

"7.7. Лицам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями, за исключением лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев, обеспечить режим самоизоляции, запретить посещение общественных мест, кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.";

2) подпункт 42 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"42) при отсутствии в организации паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 обеспечить для лиц старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели или переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло более 6 (шести) календарных месяцев, дистанционный формат работы или изолированное рабочее место;";

3) в пункте 10:

в абзаце первом:

слова "проведение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), проводимых на открытом воздухе," исключить;

в пятом предложении слова "Медвежьегорского,", ", Костомукшского городского округа" исключить;

дополнить предложением следующего содержания:

"Приостановить до 15 ноября 2021 года проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории Медвежьегорского, Кондопожского, Суоярвского, Сегежского муниципальных районов, Костомукшского городского округа.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Разрешить проведение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), проводимых на открытом воздухе. Организаторам ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), проводимых на открытом воздухе, обеспечить:";

4) пункт 11.25 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, расположенным на территории Кондопожского, Медвежьегорского, Лоухского, Муезерского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов, Калевальского национального района, Костомукшского, Петрозаводского городских округов, организовать с 25 по 29 октября 2021 года работу, обеспечив реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.";

5) абзац четвертый пункта 11.211 признать утратившим силу;

6) дополнить пунктами 11.213, 11.214 следующего содержания:

"11.213. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с последующим перенесением нереализованной части образовательной программы на иной период в рамках соответствующего учебного года.

11.215. Отменить с 30 октября по 7 ноября 2021 года проведение лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, в лагерях с дневным пребыванием и детских специализированных (профильных) лагерях в период осенних каникул.";

7) в пункте 11.10:

абзац четырнадцатый подпункта 1 дополнить словами "; обеспечить ограждение территории, где посетителям предлагаются услуги организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ресторанные дворики, фуд-корты, фуд-плейсы), обеспечить вход и нахождение на такой территории посетителей при предъявлении лицами старше 18 лет QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев";

абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"с 15 октября 2021 года вход физических лиц в места, где посетителям предлагаются услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, заведения самообслуживания, на предприятия питания, отпускающие продукцию навынос с предоставлением мест для сидения или без (за исключением окон выдачи, расположенных на открытом воздухе; объектов общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, а также столовых, буфетов или кафе предприятий для питания работников предприятий, в которые исключен вход иных физических лиц), при предъявлении лицами старше 18 лет QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев; вход и нахождение посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и напитков;";

8) в пункте 11.27:

абзац второй подпункта 1 дополнить предложением следующего содержания:

"Организациям, реализующим программы спортивной подготовки, и спортивным клубам, расположенным на территории Кондопожского, Медвежьегорского, Лоухского, Муезерского, Сегежского, Сортавальского муниципальных районов, Калевальского национального района, Костомукшского, Петрозаводского городских округов, организовать с 25 по 29 октября 2021 года работу, обеспечив реализацию программ спортивной подготовки с использованием дистанционных технологий, за исключением подготовки спортсменов - кандидатов в сборные команды Российской Федерации и Республики Карелия.";

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Запретить осуществление деятельности танцплощадок, дискотек с 01:00 до 06:00 часов местного времени.";

9) в пункте 11.30 слова "25 октября 2021 года" заменить словами "1 декабря 2021 года".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 20 ноября 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







