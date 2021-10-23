В Карелии ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Карелии с 30 октября вводят дополнительные ограничения для борьбы с пандемией. Но локдауна не будет. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В частности, для непривитых жителей Карелии старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Для граждан старше 50 лет в организациях, где они работают, должны ввести удаленку или обеспечить рабочее место с возможностью изоляции от коллег. Это относится к компаниям, которые не оформили паспортов коллективного иммунитета.

Также в регионе с 30 октября по 7 ноября вводятся каникулы не только для школьников, но и для студентов колледжей. В ряде районов на дистанционный формат работы с 25 по 29 октября должны перейти учреждения дополнительного образования.

В четырех районах Карелии приостановлено проведение спортивных мероприятий, во всех остальных они будут проходить, но попасть на них можно только по одному из антиковидных документов - QR-коду, подтверждающему факт вакцинации или перенесенного заболевания, справки из поликлиники о прививке или болезни, или же свежему отрицательному ПЦР-тесту.

Ресторанным дворикам и фуд-кортам разрешено продолжить работу, но они должны быть отделены перегородками. Посетителей будут пускать по антиковидным документам. Более того, справку или код потребуется предъявлять даже если посетитель берет продукцию с собой. Исключения сделаны для тех ресторанов и кафе, у которых есть окно на улице для отпуска продукции с собой. Также без антиковидного пакета будут обслуживать посетителей точки общепита в гостиницах и на заводах.

Ночным клубам велено закрываться не позже часа ночи.

В социальных учреждениях, например, в домах престарелых, прием посетителей приостанавливается до 1 декабря.

Глава Карелии призвал жителей не тянуть с вакцинацией и обратил внимание на то, что среди 54 пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях региона, у 53 нет прививок.

Сам Парфенчиков сообщил, что прошел ревакцинацию в поликлинике №2 города Петрозаводска и чувствует себя отлично.