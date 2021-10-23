Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Рязанской области

Соболезнование в связи с трагедией в Рязанской области направил Александр Лукашенко президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унесшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", - говорится в соболезновании.

Как уже сообщалось, информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района поступила в минувшую пятницу. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Буквально за час бойцам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на площади 160 кв. м.

Однако трагедия унесла жизни семнадцати человек. В СК завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Власти региона объявили 25 октября днем траура по погибшим.