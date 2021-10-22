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22.10.2021 12:41
Рубрика: Происшествия

Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Текст: Антон Валагин (Рязань)

В сети появилось видео с регистратора грузовика, подъехавшего к заводу "Эластик" под Рязанью в момент взрыва на пороховом складе. Ролик публикует РИА Новости. Видна яркая вспышка, затем над промзоной поднимается столб дыма, пронизанный языками пламени.

Фото: МЧС России/ТАСС
Появилось видео с места взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Напомним, в результате взрыва погибли 15 сотрудников предприятия. Один человек доставлен в больницу в критическом состоянии - у его обожжено 99 процентов поверхности тела. Еще одного рабочего ищут.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, для его расследования в Рязанскую область направлены криминалисты центрального аппарата СКР.

МЧС открыло "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших. Власти региона пообещали оказать им поддержку.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область РГ-Видео

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