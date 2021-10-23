МИД РФ уличил НАТО в стремлении к "холодной войне"

"НАТО, проделав такой путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года. Фактически, сегодня блок живет по схемам "холодной войны". Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую угрозу с Востока, - отметил Грушко.

Напомним, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.