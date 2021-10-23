МИД РФ уличил НАТО в стремлении к "холодной войне"

Новости

Аршавин ожидает победы "Зенита" над "Спартаком" 00:17
Митрополит Иларион заявил о финансировании планов Константинополя из США 00:00
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 23.10.2021
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19 23.10.2021
Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках 23.10.2021
"Фиорентина" планирует избавиться от Кокорина 23.10.2021
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине 23.10.2021
Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США 23.10.2021
Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской 23.10.2021
США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года 23.10.2021
"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 23.10.2021
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 23.10.2021
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КамАЗ 23.10.2021
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 23.10.2021
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 23.10.2021
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 23.10.2021
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 23.10.2021
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 23.10.2021
В Москве резко ухудшится погода 23.10.2021
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 23.10.2021
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 23.10.2021
Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 23.10.2021
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 23.10.2021
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 23.10.2021
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 23.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 23:12
Рубрика: Власть

МИД РФ уличил НАТО в стремлении к "холодной войне"

Текст: Александр Саможнев
Блок НАТО на сегодняшний день фактически живет по схемам "холодной войны", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканал НТВ.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости
Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

"НАТО, проделав такой путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года. Фактически, сегодня блок живет по схемам "холодной войны". Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую угрозу с Востока, - отметил Грушко.

Напомним, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине
За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать