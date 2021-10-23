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Текст:   Матвей Линник 
20:40 23.10.2021

Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Самое доступное жилье в городах-миллионниках можно купить в новостройках Челябинска (800 тысяч рублей за однокомнатную квартиру) и Омска (855 тысяч рублей). Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные сервиса "Авито.Недвижимость".

Фото: iStock
Спрос на готовые квартиры упал на 40 процентов

На вторичном рынке "однушки" стоят еще меньше - в Новосибирске, Воронеже, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске есть предложения по цене до 700 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость самого доступного жилья стартует с 2-2,5 млн рублей.

Ранее портал "Мир квартир" назвал города, где выгоднее всего сдавать квартиру в аренду.

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