Один по цене двух: как дилеры накручивают цены на автомобили

Не секрет, что купить новую машину без дилерских "допов" сегодня практически невозможно. Однако в условиях острого дефицита это отпугивает далеко не всех покупателей. В результате некоторые дилеры просто "слетели с катушек", став накручивать цены чуть ли не вдвое.

Нереальные цены

Несмотря на начавшееся укрепление рубля, цены на новые машины продолжают неумолимо ползти вверх. Виной тому - пресловутый дефицит, вызванный острой нехваткой электронных компонентов на автозаводах. Причем в последнее время ситуация с доступностью на автомобильном рынке только ухудшается: машин в наличии у дилеров становится все меньше, а сроки ожидания новых поставок увеличиваются.

"Ситуация с наличием автомобилей локального производства и привозимых из-за рубежа практически не отличается, все модели сейчас находятся в дефиците. Проблемы с электронными компонентами затронули, прежде всего, более оснащенные различными современными опциями автомобили, так как именно за них отвечают микрочипы, которые сейчас в дефиците. Например, сейчас проблемы с мультимедийными экранами, панорамными крышами, камерами кругового обзора и многим другим. Из-за этого производители увеличили сроки ожидания автомобилей массового сегмента на 1-1,5 месяца, а премиального - в среднем на 1,5-2 месяца", - рассказал операционный директор АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

Между тем, ситуацией с дефицитом на российском авторынке решили воспользоваться дилеры, многие из которых в этих условиях просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тысяч рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - гораздо больше миллиона. Также стало проблематично приобрести автомобиль за наличные - при наличии очередей дилер отдает предпочтение клиентам, покупающим машину в кредит, тем более что "в нагрузку" к нему идет еще и страховка.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, навязываемые недобросовестными дилерами опции и услуги сопоставимы с 30% базовой стоимости автомобиля. Но несмотря на то, что дополнительное оборудование действительно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров, при покупке машины клиент, прежде всего, отталкивается от своих финансовых возможностей и имеет право отказаться от "допов". Правда, в этом случае ему придется оформить предзаказ и ждать выбранную версию от нескольких месяцев до года без фиксированной цены, то есть с большой вероятностью подорожания авто за период ожидания.

"Рекомендованных розничных цен сейчас, можно сказать, не существует. Можно изучить предложения дилеров бренда и выбрать самое выгодное, но приобрести новую машину "по прайсу" от производителя не получится. Дилеры понимают, что при ограниченном предложении автомобили купят и с дополнительным оборудованием на весьма приличные суммы. Набор основных "допов" у всех дилеров схожий - это коврики в багажник и салон, шумоизоляция, сигнализация с автозапуском, защита картера, тонировка задних стекол, камера заднего вида, "брызговики" и другие мелкие доработки", - комментирует аналитик "Дрома" Игорь Олейников.

Ценовой беспредел

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Так, по оценкам "Цена Авто", текущая стоимость внедорожника УАЗ "Патриот" у дилеров может доходить до 1 млн 716 тыс. рублей, тогда как согласно официальному прайс-листу, топовая версия модели оценена на 100 тысяч дешевле. Примерно столько же дилеры могут накинуть "сверху" к заводской цене Suzuki Vitara в максимальной комплектации (2 млн 179 тыс. руб.), в результате чего он обойдется покупателю в 2 млн 266 тыс. рублей.

Рекомендованная розничная цена кроссовера Mazda СХ-5 "в полном фарше" составляет 3 млн рублей, однако в автосалоне на него можно увидеть ценник в 3 млн 689 тыс. рублей. Такую же прибавку в цене дилеры обеспечили и универсалу Volkswagen Passat - согласно сайту автопроизводителя, его максимальная стоимость равна 2 млн 932 тыс. рублей, но по факту за него придется выложить все 3 млн 600 тыс. рублей.

Впрочем, это еще далеко не предел: к примеру, цена на новый Toyota Land Cruiser 300, который пользуется ажиотажным спросом по всему миру, а потому ограничен в поставках, может доходить до 13 млн 727 тыс. рублей, хотя без дилерских накруток даже в максимальной комплектации стоит чуть ли не вдвое дешевле - 7 млн 904 тыс. рублей.

Как говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, 99% новых машин сейчас реализуются с "допами", и клиент практически не может отказаться от них, поскольку они уже установлены на автомобиль. При этом ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности. Также "допы", как правило, устанавливались на новые модели, которые только поступали в продажу.

"В массовом сегменте, где преобладают фиксированные комплектации, наибольший спрос на доукомплектование автомобилей базовыми вещами: коврики, брызговики, сигнализации и т.д. В премиум-сегменте, где можно заказать автомобиль "под себя", больше запрос на персонализацию. Покупка автомобиля в России для большинства клиентов - это событие. И спрос на персонализацию и дооснащение остается очень высоким", - отмечает, в свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Кому без очереди?

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Любопытно, что подзаработать на "дефиците" решили не только дилеры, но и сами автомобилисты, которые стали продавать очереди на заказанные ими машины. Такие предложения в последнее время все чаще встречаются на сайтах объявлений и тематических форумах. К примеру, за возможность купить "без очереди" Kia Rio или Volkswagen Polo просят 20-30 тыс. рублей. А тем, кто не хочет ждать Skoda Rapid, Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan, предлагается заплатить уже 50-100 тыс. рублей.

"Даже учитывая постоянный рост цен, переплата за очередь, на мой взгляд, совершенно неоправданна. Договор предварительной продажи - это всего лишь договор о намерениях. Если покупатель придет в салон и предложит дилеру бОльшую сумму денег за машину, вероятно, что авто будет его", - рассуждает Игорь Олейников.

Несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут, тем не менее имеет смысл не спешить с покупкой автомобиля, если в этом нет особой необходимости. Ведь в перспективе, когда производители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

Как говорит Андрей Ольховский, слово "скидки" в авторитейле надо забыть на ближайший год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль - надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущей машины нет, то надо подождать.

"Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но тут надо понимать, что проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует достаточно долго - думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше", - резюмирует эксперт.