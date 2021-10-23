"Они убивают людей": Мясников назвал смертельно опасные лекарства

Наиболее губительными для сердца являются препараты для химотерапии - этот побочный эффект практически неизбежен, когда человека спасают от рака. Вместе с тем мотору нашего организма могут навредить и самые обычные препараты, продающиеся в аптеке без рецепта.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главврач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, онкобольных во время химиотерапии обычно сразу ставят на наблюдение у кардиолога, негативное влияние на сердце наблюдается в 70 процентах случаев.

В то же время опасными могут оказаться и обычные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Здесь ключевую роль играет их неправильное применение, в самом худшем случае это чревато инфарктом и сосудистым кризом, более частый побочный эффект - повышение давления. При сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны.

- Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача, - цитирует Мясникова РИА Новости. По его словам, мы не знаем, сколько людей убивают эти препараты.

Также в список потенциально вредных для сердца лекарств специалист включил антибиотики (могут вызывать аритмию), средства от изжоги (при длительном приеме нарушают всасывание магния), сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

Наконец, следует быть осторожным при приеме лекарства от сердечной недостаточности и мерцательной аритмии - дигоксина. Его передозировка также смертельно опасна.

Напомним, ранее Александр Мясников предупреждал об опасности передозировки кальций содержащих препаратов. Рекомендуемая доза - не более двух граммов этого элемента в день. В противном случае могут появиться слабость, усталость, судороги.