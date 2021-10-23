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23.10.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

Текст: Елена Шулепова

В Сети появилось видео непосредственно из цеха завода под Рязанью, где накануне произошел взрыв, унесший жизни 17 человек.

Фото: ТАСС
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На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, как мужчины снимают мешки с продукцией с конвейера и выносят. Вдруг - внезапная вспышка чуть в стороне от места, где идет разгрузка, люди пытаются бежать. Время последнего кадра 8:15:56. Потом - все.

Сообщение о пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района поступило спасателям в 8:22. В 11:09 был потушен пожар в цехе, который арендовало ООО "Разряд", где производили взрывчатые вещества для промышленности. Но самого цеха больше нет - взрывом практически полностью уничтожено одноэтажное здание.

В результате погибла вся смена, приступившая к работе в 8 часов, - 17 человек. Единственный выживший скончался от обширных ожогов в областной больнице, куда был доставлен вертолетом санавиации.

25 октября в регионе объявлен день траура - отменены все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги. Семьям погибших при пожаре на заводе окажут материальную помощь по миллиону рублей.

Следователями СУ СК по Рязанской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, его расследование передано в Главное следственное управление центрального аппарата СК РФ. На место ЧП направлены опытные криминалисты из криминалистического центра СК, которым предстоит установить полную картину случившегося и причины взрыва.

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