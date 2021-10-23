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23.10.2021 16:48
Рубрика: Культура

Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

Текст: Наталья Соколова

Большой театр, как и все московские театры, вводит систему QR-кодов на свои спектакли для зрителей старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте ГАБТ. Вместе с билетом и QR-кодом необходимо предъявлять паспорт. QR-код могут получить вакцинированные зрители, переболевшие и при этом имеющие информацию об этом в своей медицинской карте, а также те, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Если по каким-то причинам зритель не хочет приходить на спектакли по QR-коду, а билеты он уже купил, их можно будет вернуть в театр. Зал будет заполнен на 50%, и зрителей попросят не снимать маску в течение всего времени пребывания в театре.

Напомним, что в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно в Москве объявляются нерабочие дни. В это время кафе, рестораны будут работать только на вынос, цирки и кинотеатры будут закрыты, а галереи и театры будут требовать от посетителей QR-коды. В понедельник, 25 октября, ГМИИ им. Пушкина и Третьяковская галерея расскажут, каким будет порядок прохода на выставки. А на сайтах всех московских театров уже есть информация о том, как вернуть билет, если зритель не имеет QR-кода.

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