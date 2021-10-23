В Воронеже возбудили дело об убийстве собак в приюте

В Воронеже полиция возбудила уголовное дело в связи с убийством собак в приюте для животных. Дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными", сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Дора" - крупнейший в Воронежской области частный приют для собак, который существует на благотворительные взносы и помощь волонтеров. Накануне здесь были найдены погибшими более десятка животных. В сообщении группы приюта "Дора" в соцсети говорится, что убийство было спланировано и что неизвестные проникли для этого на территорию ночью.

В связи с гибелью питомцев было обращение в полицию, которая начала проверку случившегося. Погибшие собаки отправлены на экспертизу областную ветеринарную станцию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка подтвердила гибель 13 собак. В самом приюте заявили о смерти 20 питомцев.