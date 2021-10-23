Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух

Число жертв столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде станции Ледяная в Амурской области выросло до двух человек. Как сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги, помимо водителя автомобиля, погиб помощник машиниста.

Также пострадали машинист и машинист-инструктор, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, водитель автомобиля выехал на пути прямо перед приближающимся грузовым поездом, и экстренное торможение уже не помогло предотвратить катастрофу. В результате столкновения сошли с рельсов 14 вагонов.

Угрозы экологической безопасности нет, идут ремонтные работы. Авария задержала пассажирский поезд №8 Омск - Владивосток.