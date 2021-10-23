В КБР введут QR-коды для посетителей общепита и туркомплексов

В Кабардино-Балкарии ужесточат меры борьбы с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на официальном портале республики.

Из документа следует, что с 27 октября для посещения заведений общепита, а также культурных и развлекательных учреждений, гостиниц, салонов красоты, объектов спорта и туризма потребуется QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

В документе также отмечается, как именно следует предоставлять QR-коды для проверки. Показывать его можно на бумаге или в электронном виде. Потребуются они только совершеннолетним.

Также с 27 октября под запрет попадут проведения праздничных застолий в заведениях общепита, функционирование танцевальных зон, а также все мероприятия, предусматривающие массовое пребывание людей. Для людей старше 60 лет вводится режим самоизоляции.