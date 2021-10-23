Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2021 года № 115-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в абзаце шестом пункта 2 слова "не позднее" заменить словами "не ранее";

б) дополнить пункт 2.2-1 подпунктом "д" следующего содержания:

"д) в зданиях (помещения в них), на территориях объектов общественного питания проведение массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, банкеты, корпоративные мероприятия), функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей.";

в) дополнить пунктами 2.2-2 - 2.2-4 следующего содержания:

"2.2-2. Деятельность объектов общественного питания, объектов культуры (в том числе театров, филармоний, музеев, домов (дворцов) культуры), органов записи актов гражданского состояния (при проведении церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях), кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и иных спортивных залов, плавательных бассейнов, гостиниц и иных оказывающих гостиничные услуги средств размещения, пассажирских канатных дорог (при использования кабин канатных дорог), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун (далее в настоящем пункте - объекты) осуществляется при условии обеспечения допуска посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

предъявивших действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее также - QR-код), которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев);

предъявивших сертификат о профилактической прививке от COVID-19 (справка медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

предъявивших подлинник справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, выданной не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

предъявивших подлинник справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев).

2.2- 3. Установить, что в предусмотренных настоящим Указом случаях проведения мероприятий, осуществления деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей при условии предъявления QR-кода (в том числе в порядке альтернативы иному документу) соответствующие мероприятия, деятельность осуществляются при соблюдении следующих условий:

а) QR-код предъявляется лицом (посетителем) на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;

б) обеспечение при входе в соответствующий объект проведения проверки действительности QR-кода, предъявляемого лицом (посетителем), путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и соответствия инициалов и даты рождения лица (посетителя), содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина;

в) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения лиц, не имеющих QR-кода;

г) обязательное использование всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), за исключением актеров, артистов, музыкантов и лиц иных подобных профессий;

д) условие о предъявлении QR-кода и требования о посещении объектов, указанных в абзаце первом пункта 2.2-2 настоящего Указа, предусмотренные пунктом 2.2-2 настоящего Указа, не применяются в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.

2.2-4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." установить, что на территории Кабардино-Балкарской Республики в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. (включительно):

а) подлежат установлению каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории Кабардино-Балкарской Республики дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, обеспечивается работа дежурных групп;

б) проведение официальных мероприятий, организуемых в соответствии с решениями государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, и мероприятий, проведение которых согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, допускается при условии соблюдения требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, требований по использованию QR-кодов и иных условий, установленных пунктами 2.2-2 и 2.2-3 настоящего Указа, а также наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

в) посещение театров, филармоний, библиотек и музеев допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия, соблюдения требований об использовании QR-кодов, иных условий, установленных пунктами 2.2-2 и 2.2-3 настоящего Указа, и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

г) осуществляющие на территории Кабардино-Балкарской Республики организации здравоохранения:

в периоды с 30 по 31 октября 2021 г. (включительно) и с 4 по 7 ноября 2021 г. (включительно) организуют свою деятельность по графику работы, установленному для соответствующих медицинских организаций в выходные и праздничные дни;

в период с 1 по 3 ноября 2021 г. (включительно) организуют свою деятельность по графику работы, установленному для соответствующих медицинских организаций в рабочие дни;

е) установленные подпунктами "а" - "г" настоящего пункта

условия осуществления деятельности не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения.";

г) подпункт "а" пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"а) не осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору граждан в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу, обращения за медицинской помощью, посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, прошедших государственную регистрацию, иммунизации против гриппа, участия в погребении близких родственников, следования в садовые дома, иные загородные дома, посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения обязанностей или реализации прав, установленных федеральными законами, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, в том числе в электронной форме, выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки, исключая посещение мест массового пребывания людей). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Данное ограничение не распространяется на указанную категорию лиц в возрасте 60 лет и старше, имеющих документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев), подтверждаемые сертификатом (справкой) на бумажном носителе либо действующим QR-кодом, а также на граждан, определенных решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике;";

д) пункт 2.8 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"осуществление в установленном законодательством порядке перевода на дистанционную работу на период от четырех до шести недель граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), в целях организации прохождения ими вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при условии отсутствия у указанных лиц медицинских противопоказаний для вакцинации), за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей, работников здравоохранения, граждан, определенных решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, а также имеющих документы, подтверждающие в установленном порядке прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение лицом заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев);";

е) в абзаце восьмом пункта 5 слова "старше 65 лет" заменить словами "60 лет и старше";

ж) абзац второй подпункта "в" пункта 6.1 дополнить словами ", а также при соблюдении ими одного из условий, указанных в абзацах втором - пятом пункта 2.2-2 настоящего Указа";

з) в абзаце пятом подпункта "а" пункта 6.2 слова "не позднее" заменить словами "не ранее";

и) подпункты "б" и "в" пункта 6.3 признать утратившими силу;

к) в абзаце первом пункта 6.4:

слова "Предусмотренные подпунктами "б", "в" и "г" пункта 6.3 настоящего Указа ограничения в части допустимой вместимости (заполняемости) соответствующих объектов, запрета на нахождение в них не применяются" заменить словами "Предусмотренное подпунктом "г" пункта 6.3 настоящего Указа ограничение в части запрета на пребывание на соответствующих объектах не применяется";

слова "не позднее" заменить словами "не ранее".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 27 октября 2021 г., за исключением положений подпунктов "а", "г", "д", "е", "з" и "к" (в части изменения, предусмотренного абзацем третьим) пункта 1, которые вступают в силу с 25 октября 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







