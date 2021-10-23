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23.10.2021 13:18
Рубрика: Власть

В Северной Осетии отменили массовые мероприятия и ввели QR-коды

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)
В Северной Осетии власти ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Там отменили массовые мероприятия, ввели обязательные QR-коды и ограничили работу общепита, говорится в сообщении на официальном портале республики.

В документе, подписанном главой РСО-Алания Сергеем Меняйло говорится, что с 26 октября и до момента, когда эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будут отменены все массовые мероприятия.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Также с 26 октября по 7 ноября полностью прекратят деятельность банкетные залы и залы торжеств. После это срока заведения общепита смогут принимать посетителей только с 6.00 до 23.00. Исключения коснуться только тех, кто работает на вынос.

- Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метров, а присутствовать должно не более 50% посетителей от общей вместимости зала. При этом до улучшения эпидситуации в регионе проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и при наличии QR-кода о вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте, либо о перенесенном заболевании, - говорится в сообщении.

Показывать QR-коды и справки придется и в спортивных объектах, развлекательных учреждениях. Касается это как жителей, так и гостей Северной Осетии.

"Руководители организаций, оказывающие услуги населению, до 20 ноября должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников"

Среди них сотрудники общепита и торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток.

"Помимо этого, вакцинироваться должны государственные и муниципальные служащие, работники сфер транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма и других", - сообщили в правительстве республики.

На дистанционную работу переведут всех людей старше 65-лет, а также 30% остальных сотрудников. Руководство республики призвало сократить число участников на похоронах.

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