Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Приостановить на период с 26 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий массового характера.

2. Приостановить до улучшения эпидемиологической ситуации:

посещение гражданами ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов;

работу детских игровых комнат, в том числе, расположенных в торговых центрах.

3. Установить режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 06.00 часов до 23.00 часов (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов) при условии расстановки столов на расстоянии 1,5 метра и при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости помещения.

4. С 26 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации:

приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий, в том числе общественно-политического и развлекательного характера (концертов, митингов и др,);

установить, что:

посещение совершеннолетними гражданами ресторанов, кафе, столовых, баров допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сданного в течение 3 календарных дней (ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина;

посещение совершеннолетними гражданами бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ПЦР-исследования или медицинского документа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина;

посещение совершеннолетними гражданами театров, кинотеатров и (или) концертных залов, культурно-досуговых учреждений допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий и при наличии у таких граждан QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ПЦР-исследования или медицинского документа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина;

заселение граждан в гостиницы, санатории, дома отдыха, турбазы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и иные объекты указанной сферы допускается при наличии у таких граждан QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ПЦР-исследования или медицинского документа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

5. Руководителям (собственникам, правообладателям) организаций, указанных в пункте 4 настоящего Указа, обеспечить контроль за предъявлением совершеннолетними гражданами QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ПЦР-исследования или медицинского* документа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

6. Руководителям (собственникам, правообладателям) организаций, осуществляющих деятельность в сферах:

торговли;

общественного питания;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

услуг клиентских подразделений финансовых организаций, услуг почтовой связи;

услуг многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики;

строительства;

сельского хозяйства;

туризма;

проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий;

предоставления услуг детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

проведения массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и иные объекты указанной сферы);

доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, -

до 1 декабря 2021 года обеспечить вакцинацию сотрудников и их допуск к работе с посетителями лишь при наличии сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Гражданам, находящимся на территории Республики Северная Осетия-Алания:

соблюдать обязательный масочный режим при нахождении в местах массового скопления людей (закрытых помещениях), в органах государственной власти, органах местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях), объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, помещениях.

8. Руководителям транспортных компаний (компаний -перевозчиков) всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщений:

при перевозке граждан обеспечить соблюдение обязательного масочного режима;

на конечных остановках маршрутов после высадки пассажиров проводить проветривание и дезинфекцию салонов транспортных средств наименее токсичными средствами.

9. Установить, что посещение мест отдыха населения (парков, скверов и других) допускается при соблюдении условий социального дистанцирования без использования объектов инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица.

10. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания:

обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой, соблюдение работниками социальной дистанции;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции служебных помещений наименее токсичными средствами, в том числе использование приборов обеззараживания воздуха;

обеспечить наличие в организациях наименее токсичных дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания;

допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска из других регионов, только после предъявления медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-исследования.

11. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, до 1 декабря 2021 года:

перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % сотрудников (при условии, если это не нарушает функционирование учреждения).

12. Поручить органам государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Республике Северная Осетия-Алания до 1 декабря 2021 года:

ограничить доступ в здания, занимаемые вышеуказанными органами, лиц, не состоящих с ними в трудовых (служебных) отношениях, ограничить личный прием граждан;

обеспечить прием обращений граждан посредством электронной или почтовой связи и (или) путем установления ящиков для приема корреспонденции.

13. Комитету цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить осуществление приема граждан, обратившихся за оказанием услуг в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Республики Северная Осетия-Алания по предварительной записи.

14. Рекомендовать отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания осуществлять прием граждан, обратившихся за оказанием услуг, по предварительной записи.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания организовать бесконтактную термометрию граждан, прибывающих в Республику Северная Осетия-Алания авиа и железнодорожным транспортом, а также через Государственную границу Российской Федерации.

16. Рекомендовать религиозным организациям, расположенным на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведение мероприятий осуществлять в соответствии требованиями Роспотребнадзора в части социального дистанцирования и использования индивидуальных средств защиты (масок), а также принимать необходимые меры по возможному сокращению количества участников указанных мероприятий.

17. Рекомендовать организаторам траурных (похоронных и поминальных) мероприятий:

принять меры по обеспечению социального дистанцирования между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и по использованию ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), а также средств дезинфекции;

принять меры по возможному ограничению численности лиц, участвующих в траурных (похоронных и поминальных) мероприятиях.

18. Правительству Республики Северная Осетия-Алания обеспечить разработку мер:

бюджетной поддержки организаций, чья деятельность ограничена или приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

по предоставлению льгот по уплате налогов и арендной платы при аренде государственного (муниципального) имущества для организаций, чья деятельность ограничена или приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

19. Рекомендовать руководителям (собственникам, правообладателям) организаций, имеющих в собственности или во владении торгово-развлекательные центры, освободить арендаторов, деятельность которых приостанавливается в соответствии с настоящим Указом, от уплаты арендной платы на период действия ограничений, установленных настоящим Указом.

20. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 9 августа 2021 г. № 204 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 19 августа 2021 г. № 211 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания";

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2021 г. № 249 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания".

21. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







