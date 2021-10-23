Фото: В Петербурге начали устранять последствия шторма

Петербург приходит в себя после обрушившегося на город шторма. Сотрудники коммунальных служб убирают с улиц упавшие деревья, электрики восстанавливают поврежденные линии.

Накануне в городе был зафиксирован настоящий ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. От наводнения Петербург спасла дамба. Ее створы были открыты лишь когда стихия отступила. Но несмотря на это, спуски к городским набережным все равно оказались подтопленными.

По данным комитета по благоустройству Петербурга, в парках и скверах упали 72 дерева. К счастью, никто не пострадал, так как еще в субботу они были закрыты.

Также деревья падали на городских улицах и во дворах.

В "Ленэнерго" сообщают, что во время шторма произошло 130 дефектов на сетях уличного освещения. При этом 80 обрывов пришлось на Куротный и Выборгский районы, особенно пострадали Парголово, Сестрорецк и кварталы на Приморском шоссе.