В Зауралье умер знаменитый джазмен и импровизатор Александр Галушко

Сегодня стало известно о смерти джазового музыканта, пианиста и преподавателя Александра Галушко, который лечился от коронавируса. Ему было 73 года, рассказали в группе пресс-службы правительства Курганской области в соцсетях.

Александр Галушко, или Сан Саныч (так его прозвали друзья), родился в Калининграде. Но большую часть жизнь он провел в Кургане, работая музыкальным руководителем в местном драмтеатре и театре кукол "Гулливер". Его знают далеко за пределами региона. У него обучались студенты московской и санкт-петербургской консерватории, в том числе продюсер и композитор Максим Фадеев.

- Мы знали Сан Саныча как добрейшего человека, талантливого пианиста и великолепного педагога. Он был не только мудрым наставником, но и близким другом нескольких поколений музыкантов. Выражаю соболезнования его супруге Алле Михайловне и сыну Денису, всем родным и близким, - процитировали в группе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

По его словам, Александр Галушко внес огромный вклад в развитие региональной культуры. Например, в 90-х годах тот создал лабораторию компьютерной музыки - тогда в областном колледже появилась новая специальность "музыкальная информатика". Глава региона поручил управлению культуры оказать финансовую поддержку семье музыканта.